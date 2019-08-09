https://static.news.ru/photo/aedac360-ac0b-11e9-87c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Sergey Kovalev/Global Look Press

Европейские консульства будут выявлять российские паспорта, выданные жителям Донбасса, при работе с визовыми заявлениями.

По словам источника РИА Новости , это необходимо для принятия решения по непризнанию этих паспортов и отказа в выдаче виз.

Собеседник агентства подчеркнул, что службы Еврокомиссии совместно с дипломатической службой ЕС и представительствами ЕС в Москве и Киеве разрабатывают руководство по идентификации бывших граждан Украины, получивших российские паспорта в Донбассе.

При этом в МВД России заявили, что в заграничные паспорта россиян не вносится информация о ранее имевшемся иностранном гражданстве либо о месте проживания гражданина за пределами страны.

Ранее News.ru писал о том, что власти Финляндии ужесточают правила получения гражданами РФ шенгенской визы. У россиян будут запрашивать все необходимые сопроводительные документы, согласно директивам Евросоюза. Речь идёт о проездных билетах, документах, подтверждающих проживание на время поездки, справке о доходах и выписке из банка. Кроме того, желающие получить визу должны будут представить описание маршрута поездки. Все эти документы требовались только в исключительных случаях.