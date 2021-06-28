В ЕС оценили выход Белоруссии из программы «Восточное партнёрство»

Напомним, 21 июня Евросоюз ввёл санкции против 78 физических лиц Белоруссии и восьми организаций. Поводом стала ситуация с нарушением прав человека в республике. Также о введении санкций заявили в США. В чёрный список попали 16 физических и пять юридических лиц. Санкционные списки расширили Великобритания и Канада. Кроме того, ЕС ввёл экономические секторальные санкции против Белоруссии.
В ответ посла ЕС в Белоруссии Дирка Шубеля вызвали в МИД Белоруссии из-за введённых против Минска санкций. В ходе встречи белорусская сторона заявила Шубелю о недопустимости санкций как инструмента давления на страну. Дипломату довели сведения о дальнейших действиях Белоруссии. Так, республика приостанавливает участие в инициативе ЕС «Восточное партнёрство». Также Белоруссия начинает реализацию процедуры приостановки действия соглашения о реадмиссии с ЕС.