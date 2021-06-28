В ЕС оценили выход Белоруссии из программы «Восточное партнёрство»

Выход Белоруссии из программы «Восточное партнёрство» усилит напряжённость с Евросоюзом. Об этом написал глава Евросовета Шарль Мишель в своём Twitter.

Это лишь усилит напряжённость и приведёт к негативным последствиям для народа Белоруссии, лишив его возможностей, предоставляемых этим сотрудничеством, — заявил он.

Belarus has taken another step backwards today by suspending its participation in the Eastern Partnership.



This will escalate tensions further and have a clear negative impact on the people of Belarus by depriving them of opportunities provided by our cooperation. — Charles Michel (@eucopresident) June 28, 2021

Напомним, 21 июня Евросоюз ввёл санкции против 78 физических лиц Белоруссии и восьми организаций. Поводом стала ситуация с нарушением прав человека в республике. Также о введении санкций заявили в США. В чёрный список попали 16 физических и пять юридических лиц. Санкционные списки расширили Великобритания и Канада. Кроме того, ЕС ввёл экономические секторальные санкции против Белоруссии.

В ответ посла ЕС в Белоруссии Дирка Шубеля вызвали в МИД Белоруссии из-за введённых против Минска санкций. В ходе встречи белорусская сторона заявила Шубелю о недопустимости санкций как инструмента давления на страну. Дипломату довели сведения о дальнейших действиях Белоруссии. Так, республика приостанавливает участие в инициативе ЕС «Восточное партнёрство». Также Белоруссия начинает реализацию процедуры приостановки действия соглашения о реадмиссии с ЕС.