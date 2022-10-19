В ЕС готовят ответ на поставки Ираном России БПЛА В ЕС заявили, что получили доказательства поставок Ираном России БПЛА и готовят ответ

Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Евросоюзе получили собственные доказательства якобы поставок Ираном России беспилотников, сообщила представитель внешнеполитической службы ЕС Набиля Массрали, передает РИА Новости. Она добавила, что министры союза «выразили озабоченность» и уже готовят ответ.

Было выражено мнение, что ЕС должен быстро реагировать. Теперь, когда мы получили собственные достаточные доказательства, в рамках Совета ЕС идет работа по выработке четкой, оперативной и твердой реакции ЕС, — сообщила она.

19 октября стало известно, что США, Франция и Великобритания запросили обсуждение в Совбезе ООН темы передачи России иранских беспилотников. Обсуждение 19 октября может пройти в закрытом режиме и коснется передачи иранских БПЛА России, а также применения этих беспилотников на Украине.

Ранее сообщалось, что Европейский союз собирается ввести санкции против предприятия Shahed Aviation Industries, производящего беспилотники, а также против трех иранских генералов, которые являются участниками программы сотрудничества с Россией. По версии Bloomberg, Тегеран поставляет беспилотники Shahed в Россию, которая использует их в рамках спецоперации на Украине.