В ДНР сообщили об украинских танках в населённых пунктах Донбасса

Танки и миномёты разместили в населённых пунктах Донбасса представители вооружённых сил Украины. Об этом сообщил журналистам представитель Народной милиции непризнанной Донецкой народной республики. Его слова приводит РИА Новости.

Киевские оккупанты разместили девять единиц военной техники в двух подконтрольных Украине населённых пунктах, — сказал представитель самопровозглашённой ДНР.

По его словам, среди обнаруженной у силовиков техники были миномёты «Василёк» и танки Т-80.

Боевые действия на востоке Украины идут с 2014 года, когда часть Донецкой и Луганской областей отказались подчиняться новым властям в Киеве и организовали самопровозглашённые республики.

Ранее сообщалось, что власти США в октябре поставили Украине 30 противотанковых ракетных комплексов Javelin и 180 ракет к ним общей стоимостью $60 млн. Всего в 2021 году США выделили Украине более $450 млн в рамках утверждённой помощи.

В этой связи бывший министр обороны самопровозглашённой ДНР Игорь Стрелков заявил, что американские противотанковые комплексы Javelin вряд ли помогут ВСУ переломить ход боевых действий в случае военного конфликта Украины и РФ, однако не исключено, что благодаря им Киев одержит тактическую победу в конкретном сражении или отразит атаки. Он подчеркнул, что в этом случае ВСУ нанесут «серьёзные потери бронетехнике, которую применит российская сторона, погибнет много российских солдат».