В Дании уволили главу военной разведки

https://static.news.ru/photo/1f667a9e-e62f-11ea-bdaa-fa163e074e61_660.jpg Фото: forsvaret.no/etjenesten

Глава Военной разведки (Forsvarets etterretningstjeneste, FE) Дании Ларс Финдсен покинул должность после того, как контролирующий орган выявил нарушения в работе его ведомства.

Как сообщает ТАСС, Надзор за службами разведки (Tilsynet med Efterretningstjenesterne, TET) выпустил доклад о деятельности FE. В документе говорится, что с 2014 года Военная разведка предоставляла неполную информацию о своей работе. TET выявил случаи, когда FE не проводила расследования фактов шпионажа даже при наличии улик. Кроме того, разведку обвиняют в незаконном сборе информации о гражданах Дании.

Доклад TET основан на сведениях, полученных от информаторов в ноябре 2019 года. Кроме Финдсена от работы отстранили ещё двоих высокопоставленных сотрудников FE. Датский министр обороны Трине Брамсен заявила, что распорядилась организовать комиссию для расследования всех упомянутых в документе фактов. Она подчеркнула, что власти страны хотят быть уверенными в том, что разведслужба действует исключительно в рамках полномочий.

Ранее полиция другой скандинавской страны — Норвегии — задержала 50-летнего гражданина, подозреваемого в шпионаже. Как передавал NEWS.ru, задержанному инкриминируют связь с российскими спецслужбами.