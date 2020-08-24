В Дании уволили главу военной разведки

Глава Военной разведки (Forsvarets etterretningstjeneste, FE) Дании Ларс Финдсен покинул должность после того, как контролирующий орган выявил нарушения в работе его ведомства.
Как
Доклад TET основан на сведениях, полученных от информаторов в ноябре 2019 года. Кроме Финдсена от работы отстранили ещё двоих высокопоставленных сотрудников FE. Датский министр обороны Трине Брамсен заявила, что распорядилась организовать комиссию для расследования всех упомянутых в документе фактов. Она подчеркнула, что власти страны хотят быть уверенными в том, что разведслужба действует исключительно в рамках полномочий.
Ранее полиция другой скандинавской страны — Норвегии — задержала 50-летнего гражданина, подозреваемого в шпионаже. Как передавал NEWS.ru, задержанному инкриминируют связь с российскими спецслужбами.
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