В Черногории пожаловались на нехватку дипломатов в России Премьер Черногории Абазович: в России остался только один посол

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

У Черногории в России в результате взаимной высылки дипломатов остался только один посол, заявил премьер страны Дритан Абазович, передает РИА Новости. Выступая на форуме, он посетовал, что, оставшись в одиночестве, представитель страны «ничего не делает» в Москве.

Мы провозгласили персонами нон грата всех дипломатов России в Подгорице, сейчас у них есть только посол (Владислав Масленников. — NEWS.ru) там, только посол, один. Они сделали то же самое с нашими дипломатами в Москве, и у нас тоже посол в одиночестве в Москве, он не делает ничего, такова ситуация, — заявил черногорский премьер.

В сентябре 2022 года власти Черногории объявили о высылке шести российских дипломатов. Представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что руководство республики не сформулировало каких-либо конкретных претензий к сотрудникам российского дипведомства, объявленным персонами нон грата.

14 августа 45 сотрудников посольства России в Кишиневе вместе с семьями вылетели спецрейсом из Молдавии на родину. До этого о сокращении числа российских дипломатов заявил глава МИД Молдавии Нику Попеску. По его словам, Молдавия много лет была целью враждебной политики, проводившейся посольством России.

Позже в МИД РФ предупредили, что высылка российских дипломатов из Молдавии отразится на жителях обеих стран. В ведомстве отметили, что граждане стран будут ограничены в возможностях получения своевременной дипломатической помощи.