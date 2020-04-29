В Чехии продлили режим чрезвычайной ситуации до 17 мая

https://static.news.ru/photo/6dc14c8c-89a5-11ea-8204-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roman Vondrous/CTK/GlobalLookPress

Палата депутатов парламента Чехии приняла решение продлить режим чрезвычайной ситуации в стране до 17 мая 2020 года.

За продление режима чрезвычайной ситуации проголосовали 54 из 101 присутствовавшего на заседании депутата. Предложение продлить режим чрезвычайной ситуации поддержали парламентарии от политического движения АНО, Чешской социал-демократической партии (ЧСДП) и Коммунистической партии Чехии и Моравии, — передаёт сообщение Чешского парламента ТАСС.

До этого кабинет министров выступал с предложением продлить режим ЧС до 25 мая. Однако решающими стали голоса Коммунистической партии Чехии и Моравии.

Отмечается, что режим чрезвычайной ситуации в Чехии введён с 12 марта в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Ранее NEWs.ru писал, что правительство Чехии первыми в Европе сняло запрет на выезд из страны. Помимо этого, чехи могут спокойно перемещаться внутри страны. Министр здравоохранения Чехии сообщил, что в скором времени будут открыты образовательные учреждения, небольшие магазины и автошколы.