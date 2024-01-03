В Чехии предотвратили самоубийство возле посольства России

Фото: Эдуард Эрбен/РИА Новости

Посольство РФ в Праге.

У посольства России в Праге мужчина угрожал покончить с собой, сообщает портал Novinky.cz со ссылкой на полицию. Правоохранителям понадобился час для того, чтобы мужчина отказался от своих намерений.

Переговоры прошли успешно, и мужчина (иностранный гражданин) добровольно отказался от своих действий, — сообщили в полиции.

Также на место прибыли пожарные. Представители российского посольства инцидент не прокомментировали.

Ранее уроженка Туапсе, переехавшая в Санкт-Петербург ради поступления в колледж дизайна, совершила попытку суицида в одном из крупных гипермаркетов. Девушка подрабатывала там за стойкой сотовой связи. Студентку обнаружили в уборной в состоянии средней тяжести, после чего экстренно госпитализировали. Коллеги девушки рассказали, что та отличалась повышенной тревожностью. По их словам, ранее студентка уже причиняла себе увечья.

До этого сотрудник полиции из Чебоксар не дал девочке-подростку совершить суицид. Правоохранитель отговорил школьницу от необдуманного поступка. В МВД отметили, что девочка поблагодарила полицейского за помощь.