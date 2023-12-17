Студентка в Петербурге пыталась покончить с собой в туалете супермаркета

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уроженка Туапсе, переехавшая в Санкт-Петербург ради поступления в колледж дизайна, совершила попытку суицида в одном из крупных гипермаркетов Северной столицы, сообщил Telegram-канале «Mash на Мойке». По его информации, девушка подрабатывала там за стойкой сотовой связи.

Студентку обнаружили в уборной в состоянии средней тяжести. Девушку экстренно госпитализировали. Сотрудники реанимации оказали ей необходимую помощь, в настоящий момент ее жизни ничего не угрожает.

Коллеги девушки рассказали, что она отличалась повышенной тревожностью. По их словам, ранее студентка уже причиняла себе увечья.

Ранее сотрудник полиции из Чебоксар не дал девочке-подростку совершить суицид. Страж правопорядка отговорил школьницу от необдуманного поступка. В МВД отметили, что девочка не осталась равнодушной и поблагодарила полицейского за помощь.

Также сообщалось, что ранее тело 15-летней школьницы обнаружили в центре реабилитации подростков в Переделкино. Согласно информации СМИ, речь идет о суициде. Рядом с трупом девочки была найдена записка.