В центре Донецка произошел мощный взрыв Украинские военные снова обстреляли Донецк, пострадали две женщины и ребёнок

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В центральной части Донецка прогремел мощный взрыв, передает корреспондент РИА Новости. На данный момент известно, что пострадали две женщины и ребенок. Местные власти также сообщают об обстрелах города со стороны Украины.

Мэр города также сообщил, что ВСУ обстреливают центральную часть столицы ДНР, есть попадания около площади Ленина. Кроме того, представительство республики в СЦКК заявило о массированном артиллерийском обстреле района Дома правительства, — передает агентство.

7 июня в кафе «Ностальжи» в Херсоне произошел взрыв. Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что причиной взрыва в кафе могло стать заложенное заранее взрывное устройство. По его словам, обошлось без жертв. Произошедшее квалифицировали как теракт с целью «запугать жителей города».