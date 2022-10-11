В Букингемском дворце назвали дату коронации Карла III Церемония коронации Карла III состоится 6 мая 2023 года

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Церемония коронации британского монарх Карла III состоится 6 мая 2023 года, сообщает пресс-служба Букингемского дворца в Twitter. Церемония состоится в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.

Коронация Его Величества Короля состоится в субботу 6 мая 2023 года в Вестминстерском аббатстве, — говорится в сообщении.

8 сентября Букингемский дворец сообщил о смерти Елизаветы II. Она скончалась на 97-м году жизни. Престол перешел ее сыну Чарльзу, который взял себе имя Карл III в знак преемственности.

Позднее Карл III обратился к британским подданным с первым телевизионным обращением в качестве монарха. В ходе выступления он объявил старшего сына Уильяма принцем Уэльским. Обращаясь к народу, он поклялся поддерживать «конституционные принципы в сердце Великобритании», как это делала Ее Величество королева Елизавета II с «непоколебимой преданностью».