В Брюсселе разогнали протестующих против карантина по COVID-19

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Брюссельские полицейские разогнали незаконную акцию протеста, участники которой выступают против карантинных мер по коронавирусу.

В шествии приняли участие около 400 человек, десятки были арестованы. Протестующие собрались рядом с Северным вокзалом, выкрикивали лозунги, требовали свободы перемещения и бросали петарды. В итоге на место прибыли более 500 сотрудников полицейского спецназа, которые после нескольких предупреждений очистили площадь. Некоторых самых агрессивно настроенных граждан задержали.

Мероприятие прошло на волне протестных настроений под влиянием беспорядков в соседних Нидерландах, также направленных против карантина. Власти Брюсселя не давали разрешение на проведение, передаёт RTBF.

Как писал NEWS.ru, ранее премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо сообщил, что в стране запрещены все необязательные поездки до 1 марта.

Кроме того, в Бельгии до 14 февраля продлено действие всех остальных санитарных мер. В частности, продолжит действовать комендантский час, останутся закрыты рестораны, бары, кафе, спортзалы, парикмахерские и все развлекательные заведения.

При этом в стране обязательно ношение масок в общественных местах, как в помещении, так и на улице. Также запрещены любые собрания людей, включая частные вечеринки. Останутся открыты церкви и соборы, однако службы в них запрещены.