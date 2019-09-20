Представители Еврокомиссии 20 сентября заявили, что встреча по Brexit британского министра по вопросам выхода Великобритании из состава Евросоюза и главного переговорщика от ЕС Мишеля Барнье оказалась безрезультатной.
Стороны договорились о продолжении переговоров по данному вопросу.
ЕС распространила заявление, в котором говорится, что в результате необходимо включить в соглашение о выходе Великобритании из Союза полностью готовое и функциональное с юридической точки зрения решение.
Мы по-прежнему готовы и открыты для изучения любых предложений, которые отвечают всем целям «бэкстопа», — передаёт сообщение Брюсселя ТАСС.
Ранее News.ru писал, что Европарламент на пленарной сессии поддержал отсрочку выхода Великобритании из Евросоюза.