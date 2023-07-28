В Британии заявили о жестоком разоблачении мифа о военной мощи США Экс-агент MI6 Крук: в ходе СВО Россия разоблачила миф о военной мощи США

Фото: Staff Sgt. Oscar Gollaz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Россия жестоко разоблачила миф о военной мощи США в ходе спецоперации на Украине, заявил бывший агент MI6 Аластер Крук в эфире YouTube-канала Judging Freedom. По его словам, Вашингтон принял провальные решения, не задумываясь об их последствиях.

Этот миф полностью разрушен. Очень жестоко разрушен на Украине. Провал систем вооружения, которые обещали привнести кардинальные перемены. Провал теории, провал реальных действий, отправка украинцев на танках на минные поля, — отметил Крук.

Запад совершил большую ошибку, что продемонстрировала нехватка боеприпасов у ВСУ, добавил он. По словам Крука, США даже не задумывались о своем поражении, из-за чего ввязались в конфликт с большим энтузиазмом.

Ранее израильский политолог Яков Кедми заявил, что Запад оказался не способен вести серьезные военные действия против российской армии. По его мнению, ни Франция, ни Великобритания никогда не пытались прорывать эшелонированные системы обороны. В связи с этим западные страны не могут научить чему-либо украинскую армию, уверен Кедми.

При этом журнал Economist пишет, что российская армия успешно отражает контрнаступление украинских войск. По словам авторов публикации, военнослужащие проявляют изобретательность, что застопорило продвижение ВСУ.