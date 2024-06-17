В Британии заявили о «проблеме увядания» королевской семьи Daily Star: «проблему увядания» королевской семьи может решить лишь примирение

В королевской семье Великобритании явно обострилась «проблема увядания», которую могут решить лишь два человека — принц Гарри и его супруга Меган Маркл, пишет издание Daily Star. Журналисты отметили, что членам монаршего рода необходимо преодолеть раскол, который возник между ними.

У королевской семьи есть только одна надежда решить свою «проблему увядания», и она предполагает прекращение огромного раскола, — говорится в материале.

По словам экспертов, из-за своей проблемы королевская семья больше не выглядит такой яркой и вдохновляющей. Журналисты, побывавшие рядом с ее членами, говорят об «усохшем и увядшем» изображении. Они отметили, что эта картина сейчас является «суровой правдой», которую невозможно игнорировать даже с учетом ослепительной улыбки Кейт Миддлтон.

Ранее сообщалось, что супруга принца Великобритании Уильяма впервые появилась в обществе после диагностирования у нее рака. Принцессу Уэльскую заметили в машине, которая прибыла в Букингемский дворец, чтобы принять участие в ежегодном королевском кавалерийском параде Trooping the Colour. По данным СМИ, она проехала в экипаже вместе со своими тремя детьми — принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.