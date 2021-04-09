В Британии сравнили смертность от коронавируса и рака

https://static.news.ru/photo/d686950e-9ad6-11eb-a240-96000091f725_660.jpg Мемориал около больницы Св.Томаса в Лондоне Фото: HANNAH MCKAY/Reuters

Британские онкологи выяснили, что количество летальных исходов от рака регистрируется до 12 раз больше, чем от коронавируса.

По их мнению, несвоевременное лечение онкологических заболеваний является «побочным ущербом» от пандемии. В связи с этим они призывают как можно скорее расширить помощь пациентам с раком.

Согласно официальной статистике, за последнюю неделю от COVID-19 в Британии умерли 36 человек. При этом онкологические заболевания в сутки уносят до 450 жизней.

Каждый день 1000 человек в Великобритании узнают, что они впервые болеют раком. Но когда COVID-19 достиг пика, эти цифры резко упали, — отметил профессор Кароль Сикора.

Летом 2020 года сотрудники благотворительной организации по изучению и повышению осведомлённости о раке Cancer Research UK опубликовали отчёт, в котором оценивали влияние пандемии на ситуацию с раком в стране. Они спрогнозировали, что коронавирус может стать причиной ещё 35 тысяч смертей из-за онкологических заболеваний, если не будут приняты необходимые меры, передаёт Daily Mail.

Ранее NEWS.ru писал, что Россия оказалась лидером среди западных стран по показателю избыточной смертности во время пандемии коронавируса.