В Британии рассказали об изоляции Бербок из-за Украины Аналитик Меркурис: Бербок оказалась в изоляции в ФРГ из-за позиции по Taurus

Фото: Kira Hofmann/Global Look Press

Анналена Бербок

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок оказалась в политической изоляции в стране из-за своей позиции по передаче ракет Taurus Украине, предположил британский эксперт Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу The Duran. По его словам, большинство немцев стали верить в победу России.

Кэмерон придумывает этот странный план. <...> Конечно, у нас есть Бербок, <...>, она говорит, что это хорошая идея. <...> И у меня такое ощущение, что в данном случае Бербок находится в изоляции, и даже большинство «зеленых» не поддерживают ее, — заявил Меркурис.

Он отметил, что против предложения министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона о передаче Taurus Киеву выступили канцлер Германии Олаф Шольц и министр обороны страны Борис Писториус. При этом бундестаг дважды отказался поддерживать поставки крылатых ракет украинской стороне.

Меркурис считает, что настроения в Германии меняются — большинство немцев верят в победу России в конфликте. При этом, подчеркнул он, представители военного и политического класса осознают, что Украина проиграет.

Бербок ранее заявляла, что предложение Кэмерона о покупке Лондоном немецких ракет Taurus и передаче британских Storm Shadow Украине могло бы стать действенным вариантом. По ее словам, подобные «круговые обмены» вооружением уже осуществлялись.