В Британии пятерых министров обвинили в сексуальных домогательствах

Обвинения в сексуальных домогательствах выдвинуты против трёх британских министров кабмина и двух министров теневого кабинета. Данные о правонарушении были подтверждены по итогам проверки, проводимой Независимой комиссией по рассмотрению жалоб и претензий (ICGS), сообщает The Sunday Times.

Кроме министров, в подобном нарушении обвиняется также 51 депутат британского парламента. Всего в комиссию было направлено 70 жалоб в отношении политиков, в том числе из-за неприемлемых комментариев сексуального характера, домогательств и дачи взятки в обмен на сексуальные услуги. Имена нарушителей из числа функционеров не раскрываются.

ICGS была создана для рассмотрения жалоб после возникновения движения MeToo и ряда громких скандалов о сексуальных домогательствах.

В августе 2021 года Эндрю Куомо ушёл в отставку с поста губернатора Нью-Йорка в результате обвинений в приставаниях к более чем десятку женщин. Сообщалось, что губернатор на работе якобы трогал подчинённых за грудь или ягодицы. Сам он вину не признал.

В начале января 2022 года суд отклонил единственное уголовное обвинение, в которое вылились подозрения в сексуальных домогательствах в отношении экс-губернатора штата Нью-Йорк, из-за чего он лишился должности.