В Британии отказались принимать беженцев из Газы Министр Харпер заявил о «неподходящем» времени для приема беженцев из Газы

Британские власти считают настоящее время неподходящим для принятия беженцев из сектора Газа, заявил телеканалу Sky News министр транспорта Соединенного Королевства Марк Харпер. По его мнению, следует сосредоточиться на оказании помощи жителям в самом регионе.

Я считаю, что обращаться на данном этапе к инструменту (приема) беженцев не является правильным (решением), — сказал министр.

Таким образом он прокомментировал инициативу властей Шотландии, предложивших начать работу над программой помощи беженцам из газы. В частности, местные чиновники выразили готовность предоставить им убежице и медицинскую помощь в больницах.