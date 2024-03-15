Стало известно, получит ли Украина новые британские боевые лазеры Newsweek: Британия не планирует передавать Киеву новые боевые лазеры DragonFire

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Лазерное оружие DragonFire

Британия не планирует передавать Киеву и размещать на Украине лазерное оружие DragonFire в рамках проведения тестов, сообщает Newsweek со ссылкой на Минобороны Соединенного Королевства. Ранее ряд украинских политиков сообщили о готовности использовать новое вооружение для защиты своего неба.

В настоящее время нет планов по развертыванию системы на Украине, — сообщает издание.

Соответствующие заявления с украинской стороны стали появляться после демонстрации британским военным ведомством работы боевого лазера. В Лондоне подчеркнули, что DragonFire все еще находится на стадии разработки и планов о передаче его кому-либо нет.

12 марта Министерство обороны Великобритании в аккаунте Twitter (X) опубликовало кадры успешных испытаний новой «лазерной пушки» DragonFire. В ведомстве называют ее «мощным оружием против воздушных целей». При этом точная дальность действия системы засекречена. Военные отметили, что лазер сможет сбивать «любые видимые цели». Также известно, что стоимость одного выстрела из DragonFire составляет менее десяти фунтов.

Ранее министр обороны Болгарии Тодор Тагаев сообщил об отправке Софией первых 30 вагонов с бронетранспортерами на Украину. В транспортировке были задействованы 240 военнослужащих, отправка обошлась в 170 тысяч левов (около $95 тысяч).