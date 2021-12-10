В Британии оценили эффективность третьей прививки при борьбе с «омикроном»

Бустерная доза прививок от COVID-19 повышает эффективность вакцины в борьбе с «омикрон»-штаммом. К такому выводу пришли специалисты Британского агентства по безопасности в сфере здравоохранения. По данным исследователей, по сравнению с двумя стандартными дозами, третья прививка усиливает защиту организма на 70-75%, пишет Financial Times.

На основе изучения данных 581 пациента, заражённых штаммом «омикрон», специалисты выяснили , что две прививки вакцинами от AstraZeneca и Pfizer-BioNTech обеспечивают «гораздо более низкий» уровень защиты от «омикрон»-штамма, чем от «дельта». При этом при введении третьей дозы их эффективность возрастала до 70-75%.

По словам главы отделения иммунизации агентства Мэри Рэмсэй, пока это предварительные выводы, к которым нужно относиться с осторожностью. Она также добавила, что после второй дозы вакцины риск заразиться «омикрон»-штаммом больше, чем в случае с «дельтой».

Ранее руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов центра им. Н. Ф. Гамалеи Владимир Гущин сообщил, что людям, у которых снижена функция иммунной системы, необходима дополнительная, третья доза вакцины от коронавируса. По его мнению, это бустерная доза особенно важна для защиты от коронавируса ВИЧ-инфицированных граждан.