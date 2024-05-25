В Болгарии рассказали, к чему приведет использование Украины против РФ Кандидат в ЕП Ангелов: европейцы понимают, что Украину используют для вреда РФ

Фото: МО Украины

Запад использует Украину для того, чтобы навредить России, но за это расплачиваются не только сами украинцы, но и европейцы, считает кандидат в депутаты Европарламента от Болгарии Тодор Ангелов. По его мнению, жители Европы ощущают на себе последствия санкций, в то время как Украина просто стала расходным материалом, пишет РИА Новости.

Украиной сейчас пользуются как расходным материалом, чтобы навредить России. А счет за это оплачивает Европа. Все эти санкции —они бьют по карману европейцу, — пояснил он.

Ангелов также выразил уверенность, что европейцы и украинцы прекрасно понимают суть происходящего, несмотря на все попытки политиков утаить правду об украинском конфликте. По его словам, они так поступают либо из страха, либо потому что им за это платят. В заключение Ангелов добавил, что рядовые граждане Европы не верят тому, что им рассказывают по телевидению.

Ранее бывший спецпомощник по вопросам политики и коммуникации в Пентагоне Дуглас Маккинон заявил, что на Западе ни один из экспертов в течение двух лет не высказывал мнение о том, что Украина может победить в противостоянии с Россией. По мнению аналитика, давно пришло время положить конец игре в ядерную «курицу» и прийти к урегулированию за столом переговоров.