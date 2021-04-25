В Болгарии оценили идею взорвать АЭС на Украине назло России

https://static.news.ru/photo/2cd71eee-a6ce-11eb-b9af-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: atomic-energy.ru

Читатели болгарской газеты «Факты» оценили намерение представителей Запорожской АЭС взорвать станцию, чтобы помешать России. Соответствующее заявление было размещено в Telegram-канале украинской АЭС.

По словам авторов публикации, если Москва попробует помешать Киеву навести конституционный порядок в Донбассе и Крыму, она заплатит «высокую цену», поскольку Украина располагает определённым «оружием», которое готова задействовать.

Мы можем загрузить все 13 реакторов ВВЭР-1000 ядерным топливом Westinghouse, и у нас есть герои, у которых не дрогнет рука выполнить последний приказ, — говорится в публикации.

Болгарские читатели неодобрительно отреагировали на такое заявление украинских энергетиков.

Ядерный шантаж? Их только за эти слова уже можно стереть с лица земли! И это они-то герои? Из-за своей слабости и глупости уничтожат всю Европу.

Ряд комментаторов уверены, что украинцы блефуют, делая подобные самоубийственные заявления, и научили их этому США, которые имеют собственную выгоду.

Если Европа будет уничтожена, им будет хорошо... Так же, соросоидные предатели? Русские сделали им реакторы, а они тренируются взрывать их. Один раз якобы случайно. Теперь нарочно. Идиоты. Как и их ментор.

Один из пользователей отметил, что такое заявление является провокацией, и призвал применить определённые меры к его авторам.

Но неплохо бы уволить этих героев, готовых уничтожить свою же страну! — написал он.

Кроме того, осведомлённые пользователи сообщили, что взорвать реакторы, использующиеся на Запорожской АЭС, практически невозможно.

26 апреля 2021 года исполнилось 35 лет катастрофе на Чернобыльской АЭС. Кроме многочисленных жертв и огромного экономического ущерба, Советский Союз вынужден был приостановить планы экономической интеграции с Европой. Последствия этой аварии граждане бывшего СССР ощущают до сих пор.