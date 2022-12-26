В Берлине ожидают, что большинство беженцев с Украины не вернется домой Сенатор Гайзель выразил уверенность, что большинство беженцев с Украины останется в ФРГ

Фото: IMAGO/Jens Schicke/Global Look Press

Украинские беженцы в Берлине

В Берлине ожидают, что большинство украинских беженцев останутся в ФРГ, заявил сенатор по вопросам городского развития Андреас Гайзель в интервью агентству DPA. По его информации, из 100 тысяч беженцев 80 тысяч подали заявки на долгосрочное проживание.

Если исходить из того, что из примерно 100 000 беженцев более 80 000 подали заявки на долгосрочное проживание, то вполне можно ожидать, что большое количество людей останется в Берлине на годы и не вернется на свою разрушенную родину, — заявил Гайзель.

Он привел пример своего коллеги, который приехал в Берлин из Боснии в 1990-х годах из-за войны в Югославии. По словам Гайзеля, его мать сказала ему тогда, что они останутся в ФРГ только на несколько месяцев, а позже вернуться. Однако сегодня его коллега работает в администрации сената, отметил сенатор. По его словам, можно предположить, что то же самое произойдет с украинскими беженцами и они останутся в Берлине надолго.

Гайзель добавил, что сейчас в стадии строительства находятся модульные убежища. Они предназначены для беженцев и рассчитаны на срок службы от 50 до 70 лет. В настоящее время насчитывается 29 таких строений по всему Берлину, а еще пять — запланировано на 2023 и 2024 годы.

Ранее стало известно, что жители Британии, которые принимают у себя украинских беженцев, испытывают серьезный стресс из-за экономического кризиса. Некоторые из них на рождественские праздники хотят «вернуть» свои дома.