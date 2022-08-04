В Бердянске сорвали покушение на главу ВГА В Бердянске задержали украинца, готовившего покушение на главу ВГА

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Бердянске задержали террориста, пытавшегося подложить взрывное устройство под машину главы военно-гражданской администрации города, передают «Известия». Преступный план провалился благодаря бдительности местных жителей. На записи с камеры видно, как злоумышленник пытается незаметно подложить коробку со взрывчаткой под автомобиль. В ходе допроса он рассказал, что теракт курировал сотрудник СБУ.

Он (сотрудник СБУ. — NEWS.ru) говорит — тебе выпала задача, приказываю в этот двор зайти и эту коробку разместить под этим автомобилем. Взамен обещал поспособствовать, помочь вывезти на подконтрольную территорию моих родителей, жену, — сообщил задержанный.

Уточняется, что в коробке было до двух килограммов взрывчатого вещества. Такого количества достаточно, чтобы уничтожить автомобиль и нанести серьезный вред близлежащим постройкам.

Накануне в Красноярском крае сотрудники ФСБ задержали сторонника украинских националистов. Его подозревают в призывах к совершению теракта в Норильске во время празднования Дня Победы. Возбуждено уголовное дело. В ходе обысков жилища мужчины, оперативники обнаружили нацистскую атрибутику. Теперь ему грозит до семи лишения свободы. В настоящий момент фигурант находится под стражей.