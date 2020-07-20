В Бельгии решили не ужесточать меры, несмотря на рост случаев коронавируса

https://static.news.ru/photo/e7efddd0-c9e1-11ea-90ea-fa163e074e61_660.jpg Брюссель, Бельгия Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Бельгии приняли решение пока не ужесточать меры по борьбе против распространения коронавирусной инфекции, несмотря на рост случаев COVID-19.

На заседании консультативного комитета с участием местных и центральных властей 19 июля были проанализированы причины роста числа заражённых коронавирусом в последние недели. Эксперты сошлись во мнении, что возобновление распространения COVID-19 на данной стадии характеризуется исключительно локальными проблемами.

Специалисты пояснили, что на общие показатели влияют конкретные очаги инфекции, возникшие из-за определённых событий или в отдельных социальных кругах. В то же время показатели по госпитализации и смертности остаются стабильными, передаёт РИА Новости.

При этом власти приняли решение возобновить пресс-конференции для информирования населения по заболеваемости коронавирусом, которые были приостановлены после улучшения эпидемиологической ситуации. Дальнейшие шаги по борьбе с распространением коронавирусной инфекции будут рассмотрены на заседании Совета безопасности Бельгии 23 июля.

Как писал NEWS.ru, ограничительные меры на фоне пандемии коронавируса были введены в Бельгии 14 марта. C 4 мая началась их постепенная отмена, которую разделили на фазы. Сначала разрешили занятия спортом на улице, встречи членов семей, живущих отдельно друг от друга, открылись все непродовольственные магазины. Затем разрешили проведение массовых мероприятий с числом участников до 200 в помещении и 400 — на открытом воздухе. Заработали бассейны, кинотеатры, концертные залы и парки аттракционов.

За период с 9 по 15 июля в среднем в Бельгии фиксировалось 143 новых случая заражения коронавирусом в сутки, что на 61% превышает показатель за период с 1 по 7 июля. Рост заболеваемости отмечен в трёх бельгийских провинциях.

В Бельгии от коронавируса с середины марта скончались порядка 9,8 тысячи человек, были заражены более 63 тысяч.