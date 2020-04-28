В Австрии планируется с 1 мая отменить режим самоизоляции

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Власти Австрии планируют с 1 мая отменить введённые в связи с распространением коронавируса ограничения для населения страны по выходу на улицу, заявил глава Минздрава Рудольф Аншобер.

Сегодня мы можем вам объявить, что мы можем завершить ограничения по выходу на улицу. Нам не нужно их продлевать, с позиции сегодняшнего дня и по состоянию данных на сегодня. Вместо этого мы переходим к открытому порядку, — сказал он.

Он подчеркнул, что с 1 мая до конца июня граждане смогут выходить на улицу, но обязаны будут соблюдать дистанцию в один метр от людей, с которыми они не проживают в одной квартире.

Близятся майские праздники, погода хорошеет день ото дня, и уже страсть как хочется гулять и радоваться жизни. Но режим самоизоляции в России пока никто не отменял, да и до пика заболеваемости мы ещё не дошли. Зато в Европе эпидемия начинает постепенно отступать. Карантин смягчают, снимают ограничения на работу и даже слегка приоткрывают границы. Как мир выходит из локдауна — в материале NEWS.ru.