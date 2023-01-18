Госсекретарь МВД Украины Лубкович погиб при крушении вертолета в Броварах

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На месте падения вертолета в Броварах, Украина

В авиакатастрофе в Броварах Киевской области погиб госсекретарь МВД Юрий Лубкович, сообщает украинская Национальная полиция. Вертолет перевозил высшее руководство Министерства внутренних дел. На борту летательного аппарата были министр внутренних дел Украины Денис Монастырский и его заместитель Евгений Енин, которые также погибли.

Сегодня утром, 18 января, в Броварах разбился вертолет Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. В результате авиакатастрофы погибло руководство МВД: министр, первый заместитель министра и государственный секретарь, — говорится в сообщении.

Существует версия, что вертолет загорелся еще в воздухе. Как пишут украинские СМИ, он мог упасть, так как из-за тумана шел на низкой высоте, и пилот не справился с управлением. По другой версии, вертолет был подбит украинской системой ПВО.

По последним данным, число погибших выросло до 18, среди них трое детей, пострадали 26 человек, включая 12 несовершеннолетних.

Ранее пассажирский самолет ATR 72 компании Yeti Airlines, совершавший рейс из столицы Непала Катманду, разбился при заходе на посадку в аэропорт города Покхара. На его борту находились 72 человека — 68 пассажиров и четыре члена экипажа. Все они погибли. В числе пассажиров было четверо россиян.