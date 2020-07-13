Устроивших перестрелку в Киеве иностранцев депортируют из Украины

https://static.news.ru/photo/9ac45eee-c506-11ea-9186-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правительство Украины приняло решение о депортации людей, устроивших массовую драку со стрельбой в Киеве. Восемь участников инцидента не являются гражданами страны.

Об этом сообщили в пресс-службе президента страны Владимира Зеленского, передаёт РИА Новости.

Инцидент произошёл 4 июля. Полицейские задержали 10 предполагаемых участников конфликта, а также возбудили уголовное дело о хулиганстве. Участникам ЧП грозит до семи лет лишения свободы.

Как писал NEWS.ru, между участниками инцидента возник конфликт, который перерос в драку. Один из участников достал оружие и сделал несколько выстрелов. Один из участников получил касательное ранение ноги. Врачи оказали ему помощь на месте происшествия. Двое участников получили ножевые ранения и были госпитализированы. На месте правоохранительные органы нашли пистолет и гильзу, которые будут направлены на экспертизу.