Устроивших перестрелку в Киеве иностранцев депортируют из Украины

Правительство Украины приняло решение о депортации людей, устроивших массовую драку со стрельбой в Киеве. Восемь участников инцидента не являются гражданами страны.
Об этом сообщили в пресс-службе президента страны Владимира Зеленского,
Инцидент произошёл 4 июля. Полицейские задержали 10 предполагаемых участников конфликта, а также возбудили уголовное дело о хулиганстве. Участникам ЧП грозит до семи лет лишения свободы.
Как писал NEWS.ru, между участниками инцидента возник конфликт, который перерос в драку. Один из участников достал оружие и сделал несколько выстрелов. Один из участников получил касательное ранение ноги. Врачи оказали ему помощь на месте происшествия. Двое участников получили ножевые ранения и были госпитализированы. На месте правоохранительные органы нашли пистолет и гильзу, которые будут направлены на экспертизу.
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