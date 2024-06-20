«Уничтожит всю технику»: военэксперт о применении ФАБ-3000 под Харьковом Военэксперт Матвийчук: ФАБ-3000 применили под Харьковом из-за активизации боев

Фото: МО РФ

ФАБ-3000

Россия применила фугасную авиабомбу ФАБ-3000 в зоне специальной военной операции под Харьковом из-за активизации боев, считает военный эксперт Анатолий Матвийчук. В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что на данном направлении собралось большое количество живой силы и техники ВСУ. По его словам, данные бомбы помогают уничтожить вооружение украинской армии.

Сейчас на данном направлении собралось большое количество живой силы и техники ВСУ, которые якобы готовятся к контрнаступлению или контрудару. Эти фугасные авиабомбы — очень эффективное оружие, которое используют как раз при большом скоплении людей. И как я уже отметил ранее, оно способно уничтожить, помимо живой силы, еще и всю технику, — пояснил Матвийчук.

По словам эксперта, Вооруженные силы России последовательно применяли ФАБ-500 и ФАБ-1500 и только сейчас перешли к использованию ФАБ-3000. По его словам, бомбы оснастили управляемым модулем планирования и коррекции. Как подчеркнул Матвийчук, это позволяет отправлять ФАБ-3000 туда, куда необходимо армии.

Воздушно-космические силы России ранее применили в зоне проведения спецоперации авиабомбу ФАБ-3000. Боеприпас массой более трех тонн сбросили на расположения ВСУ под Харьковом. Попадание пришлось по торцу сооружения, что привело к частичному обрушению здания, где располагались украинские военные.