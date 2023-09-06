Умеров заявил об увеличении численности ВСУ втрое с февраля 2022 года

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Рустем Умеров

Численность Вооруженных сил Украины с февраля 2022 года увеличилась более чем в три раза — с 261 тысячи до более 800 тысяч человек, заявил новый министр обороны страны Рустем Умеров. По его словам, которые приводит издание «Лига», в секторе безопасности в настоящее время заняты более одного миллиона человек.

Более одного миллиона человек сегодня в секторе безопасности и обороны, из них более 800 тысяч — ВСУ, — сказал министр.

Умеров добавил, что приоритетными направлениями его деятельности станут цифровизация, перевод украинский армии на стандарты НАТО, привлечение международной помощи для обеспечения ВСУ, а также наращивание в стране собственного военного производства.

Глава Минобороны Украины также отметил, что оборонные расходы страны выросли почти в шесть раз по сравнению с 2021 годом, а расходы на армию — почти в десять раз. По его мнению, в будущем эти показатели будут только увеличиваться.

Ранее Верховная рада одобрила назначение Умерова новым министром обороны. За назначение политика проголосовали 338 депутатов. В начале сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил о своем решении назначить Умерова главой Минобороны вместо Алексея Резникова.