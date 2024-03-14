Умер патриарх Болгарской православной церкви Патриарх Болгарской православной церкви Неофит умер на 79-м году жизни

Фото: Михаил Метцель/ТАСС/

Патриарх Болгарской православной церкви (БПЦ) митрополит Софийский Неофит

Патриарх Болгарской православной церкви (БПЦ) митрополит Софийский Неофит (Симеон Николаев Димитров) скончался в возрасте 78 лет, сообщила пресс-служба патриархии. Он ушел из жизни 13 марта.

13 марта, после продолжительной болезни в Военно-медицинской академии в Софии в 22:22 в результате полиорганной недостаточности [скончался] святейший патриарх болгарский и митрополит софийский Неофит, — говорится в сообщении БПЦ.

Новый предстоятель Болгарской православной церкви будет избран в течение ближайших четырех месяцев. Во главе Священного синода БПЦ временно встанет старший митрополит.

Президент Болгарии Румен Радев на своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена) назвал кончину патриарха огромной утратой. По его словам, своим самоотверженным служением митрополит Неофит показал себя как «сторонник болгарского народа и страны».

Симеон Николаев Димитров родился 15 октября 1945 года в Софии. Он был избран на пост патриарха БПЦ и митрополита Софийского в феврале 2013 года.