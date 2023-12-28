Умер отец-основатель Евросоюза Умер бывший глава Еврокомиссии Жак Делор в возрасте 98 лет

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Жак Делор

В Париже скончался экс-председатель Еврокомиссии Жак Делор, его называют отцом и архитектором современного Евросоюза, передает агентство AFP со ссылкой на дочь политика. По ее словам, Делор умер во сне в своем доме, ему было 98 лет.

Государственный деятель французской судьбы. Неистощимый архитектор нашей Европы. Борец за человеческую справедливость. Жак Делор был всем этим. Его целеустремленность, его идеалы и его прямота всегда будут вдохновлять нас, — сказал президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя смерть политика.

В период с 1981 по 1984 год Делор занимал пост министра финансов Франции, а в 1985-м возглавил Европейскую комиссию. Он находился на этой должности три срока — до 1995 года.

Период председательства Делора ознаменовался созданием общего рыночного пространства, заключением шенгенских соглашений, принятием программы студенческих обменов «Эразмус», а также учреждением единой европейской валюты — евро.

Ранее сообщалось, что бывший глава МВД и Министерства финансов Германии Вольфганг Шойбле умер на 82-м году жизни. Политик скончался во сне в ночь на 27 декабря. Он занимал пост председателя бундестага с 2017 по 2021 год. С 1989 по 1991 год он являлся министром внутренних дел ФРГ, позже он вновь занял этот пост в 2005 году и ушел с должности в 2009-м.