Умер исполнитель роли Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере Майкл Гэмбон

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Майкл Гэмбон

Умер актер Майкл Гэмбон, известный по роли Альбуса Дамблдора в серии фильмов о волшебнике Гарри Поттере, сообщает The Guardian. Он скончался в больнице на 83-м году в присутствии жены и сына. По данным издания, Гэмбон болел пневмонией.

Любимый муж и отец Майкл мирно скончался в госпитале после приступа пневмонии, рядом с его койкой находились жена Энн и сын Фергюсон, — пишет британское издание.

Гэмбон родился 19 октября 1940 года в Дублине. До 1945 года он жил с родителями в этом городе, после чего его отец получил работу по восстановлению разрушенного бомбардировками Лондона и семья переезжает в Англию. Гэмбон учился в католическом колледже, однако бросил учебу и устроился на инструментальный завод, где работал в течение семи лет.

В кино он стал сниматься с 1965 года. Впервые он появился в эпизоде фильма «Отелло». В течение порядка двадцати лет играл в кино второстепенные и эпизодические роли, будучи широкоизвестным театральным мастером.

В 1985 году Гэмбон исполнил роль Оскара Уайльда в фильме «Оскар», после чего стал получать главные роли во многих кинокартинах.

Он получил мировую известность благодаря роли директора школы магии Альбуса Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере. Наиболее известен по фильмам «Сонная Лощина», «Повар, вор, его жена и ее любовник», «Слоеный торт».

Ранее стало известно о смерти американского актера Марка Марголиса, известного по роли Гектора Саламанка в сериале «Во все тяжкие», ему было 83 года. Издание The Hollywood Reporter со ссылкой на его сына Моргана написало, что Марголис скончался в больнице Маунт-Синай в Нью-Йорке после непродолжительной болезни.