Умер актер из фильма «Такси» Французский актер Бернар Детуш скончался на 64-м году жизни

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Бернар Детуш

Французский актер кино и сериалов Бернар Детуш, запомнившийся зрителю по роли в серии фильмов «Такси», скончался на 64-м году жизни, сообщило художественное агентство Sequence Sud на странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Артист ушел из жизни 14 декабря спустя две недели после своего дня рождения. Причина смерти не называется.

У нас печальная новость о смерти Бернара Детуша, талантливого комика агентства. Все наши мысли с его семьей, особенно с его мамой и друзьями. Счастливого пути, Бернар, — говорится в сообщении.

Детуш снимался во всех лентах франшизы «Такси», пропустив только вторую часть. В общей сложности на его счету участие почти в 20 фильмах, среди которых такие картины, как «Обещание на рассвете», «Мафиоза» и «Холостой выстрел».

Ранее сообщалось, что звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри скончался в результате острого воздействия кетамина. По данным токсикологического отчета бюро судебно-медицинской экспертизы, смерть актера также спровоцировали ишемическая болезнь сердца и воздействие лекарства, используемого для лечения связанных с употреблением опиоидов расстройств. Смерть Перри признали несчастными случаем.