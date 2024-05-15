Украину на Евровидении оштрафовали за упоминание нацистов

Фото: Leonhard Foeger/REUTERS

Украинская делегация на музыкальном конкурсе «Евровидение» была оштрафована за футболку с провокационной надписью о Вооруженных силах Украины, сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на представительницу страны на конкурсе по имени Alyona Alyona. По ее словам, делегация показала надпись, когда на них попала камера.

Мы рисковали очень сильно, но все закончилось штрафом. Мы просто заплатили деньги, — сказала девушка.

По правилам конкурса «Евровидение» запрещены любые принты с надписями и брендировка. Однако, несмотря на проверку охраной, украинская делегация смогла скрыть провокационные надписи под другой одеждой.

Как отмечает Telegram-канал «Русская Весна Z», Украина на конкурсе упомянула нацистов с «Азовстали» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Делегация появилась перед камерами в футболках с надписью Free Azovstal Defenders.

Швейцарский исполнитель Nemo стал победителем музыкального конкурса «Евровидение» в 2024 году. Второе место с отставанием в 44 очка заняла Хорватия, от которой выступал певец, известный как Baby Lasagna. Песня The Code, исполненная артистом из Швейцарии, уже была удостоена престижной награды за лучший текст. Клип на нее на официальном канале Евровидения стал одним из самых просматриваемых за последние несколько месяцев.