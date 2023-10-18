Украинский суд вынес приговоры по делу о расстрелах на Евромайдане

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Святошинский районный суд Киева вынес приговоры бывшим сотрудникам спецподразделения милиции «Беркут», обвиняемых в расстреле участников Евромайдана, сообщает агентство «Укринформ». Фигурантами дела стали пять человек: Александр Маринченко, Сергей Тамтура, Павел Аброскин, Олег Янишевский и Сергей Зинченко. Троих из них передали республикам Донбасса в рамках обмена военнопленными.

По данным украинского информационного агентства, суд признал Тамтуру невиновным, Маринченко приговорили к пяти годам лишения свободы за превышение служебных полномочий. При этом отмечается, что суд счел его полностью отбывшим наказание. Остальные фигуранты дела были признаны виновными и заочно приговорены к разным срокам наказания. Так, Олега Янишевского приговорили к пожизненному лишению свободы, а Аброскина и Зинченко — к 15 годам лишения свободы.

Как сообщалось ранее, в зоне проведения специальной военной операции был ликвидирован заместитель командира отряда украинского спецназа «Альфа», входящего в структуру СБУ. По словам военного корреспондента Евгения Поддубного, убитый офицер ранее являлся сотрудникам подразделения «Беркут». После его расформирования военнослужащий принял участие в АТО.