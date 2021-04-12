Премьер Украины рассказал, что страна на 19% соответствует стандартам НАТО

https://static.news.ru/photo/215d5372-9b5b-11eb-966c-96000091f725_660.jpg Денис Шмыгаль Фото: dshmyhal/facebook.com

К настоящему моменту Украина уже ввела 292 стандарта и руководящих документа НАТО. То есть государство на 19% приблизилось к вступлению в Альянс. Об этом на своей странице в социальной сети рассказал украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, государство держит нерушимый курс на вступление в НАТО. Ускорить этот путь Украине поможет запуск национальной системы перехода к стандартам НАТО. Прежде о соответствующих планах сообщала по европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Украина твёрдо и нерушимо держит курс на вступление в Альянс. Как отметил президент Украины, НАТО — единственный способ прекратить войну на востоке Украины, — написал Шмыгаль в Facebook.

Как передавал NEWS.ru, в НАТО заявили, что Украина — ценный и долгосрочный партнёр Альянса. Объединение проводит политику «открытых дверей», но надеется на внутренние реформы в стране.

Ранее пресс-секретарь американского президента Джен Псаки заявила, что Вашингтон готов оказать поддержку Киеву по вступлению в НАТО.