https://static.news.ru/photo/927c97d0-ccd0-11e9-99e0-fa163e074e61_660.jpg Алексей Гончарук Фото: Starostenko/XinHua/Global Look Press

Новый премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокатился по зданию правительства на электросамокате.

По его словам, длинные коридоры вполне позволяют пользоваться таким видом транспорта.

Он также поздравил учащихся с 1 сентября. В видеоролике, опубликованном в Facebook, политик отметил, что для одних этот день стал стартом школьной жизни, для других — студенческой, а лично у него началась жизнь премьерская.

Ранее News.ru писал, что Гончарук любит футбол и играет в него в свободное от работы время.