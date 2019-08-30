Новый премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокатился по зданию правительства на электросамокате.
По его словам, длинные коридоры вполне позволяют пользоваться таким видом транспорта.
Он также поздравил учащихся с 1 сентября. В видеоролике, опубликованном в Facebook, политик отметил, что для одних этот день стал стартом школьной жизни, для других — студенческой, а лично у него началась жизнь премьерская.
Ранее News.ru писал, что Гончарук любит футбол и играет в него в свободное от работы время.