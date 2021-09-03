Украинский политик пожаловался, что Меркель «наплевала» на Киев из-за газа

В Евросоюзе опасаются остановки транзита российского газа через Украину. Но канцлеру Германии Ангеле Меркель плевать на мнение Киева и она в первую очередь обеспечивает топливом свою стану, посетовал бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «Наш».

Политик уверен, что власти страны сами виноваты в сложившейся ситуации: им не стоило кричать на весь мир, что на Украине идёт война.

Чем дольше они (украинские власти) кричат, что идёт война, тем больше Европа боится, что наша газотранспортная система будет разрушена. И на что она даёт добро? На то, чтобы газопроводы обвели зону нестабильности, то есть Украину, — признал Мураев.

Но Меркель, по его словам, плевать хотела на интересы Украины и поддерживает «Северный поток — 2». Она даже договорилась с США по поводу газопровода, не спросив мнения Киева, и «привезла в Германию энергетическую безопасность, сняв санкции с „Северного потока — 2“».

Ранее бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что Россия хочет превратить всю украинскую газотранспортную систему в металлолом. Он также выразил мнение, что Киеву нужно подписывать не двух-, а трёхстороннее соглашение с Москвой о транзите газа.

Стоимость топлива уже достигла рекордных сезонных максимумов на большинстве основных рынков и, вероятно, будет расти и дальше, а это может помешать восстановлению мировой экономики после пандемии COVID-19. Американское агентство Bloomberg частично винит в этом Россию.