Украинский пленный рассказал о приказах стрелять по жилым домам Украинский пленный Алтухов: комбриг ВСУ Баранюк приказывал стрелять по домам в Мариуполе

Фото: V Ictor/XinHua/Global Look Press

Мариуполь

Плененный бывший заместитель начальника командного пункта 56-й отдельной мотопехотной бригады украинских войск подполковник Валентин Алтухов рассказал, кто отдавал приказ стрелять по жилым домам в Мариуполе. По его словам, такой приказ танкистам звучал из уст командира 36-й бригады морской пехоты ВСУ полковника Владимира Баранюка, сообщает РИА Новости.

Это было на заводе Ильича, конец марта — начало апреля. Точную дату я вам не могу сказать. Я был на ОКП 36-й бригады. И командир бригады по радиостанции кому-то из танкистов ставил задачу о том, чтобы, ну, разбить здание, как он сказал, справа налево или слева направо, как удобнее, — рассказал Алтухов.

Он подтвердил, что говорит именно о герое Украины полковнике Баранюке. Комбриг Баранюк попал в плен во время попытки выйти с мариупольского завода «Азовсталь».

Ранее агентство РИА Новости заявило, что военнопленные из украинского подразделения «Азов» (террористическая организация, деятельность в России запрещена) признались сотрудникам правоохранительных органов из России в убийстве мирных жителей на территории Украины. По информации агентства, пленные рассказали, что делали это не специально — в ходе боевых действий они могли спутать мирных граждан с военными.