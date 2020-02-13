https://static.news.ru/photo/75cfb480-4efa-11ea-9711-fa163e074e61_660.jpg Фото: Лада Булах/Facebook

Украинским подросткам в возрасте от 14 лет следует предоставить возможность свободно менять пол без согласия на то родителей. С такой инициативой выступила соратница президента Владимира Зеленского, депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Лада Булах.

Соответствующий законопроект она внесла на рассмотрение парламента. Кроме того, депутат предлагает разрешить подросткам отказываться от лечения наркомании, алкоголизма и других заболеваний.

Украинцев возмутила идея Булах. В соцсетях они предложили Раде принять в первую очередь закон о принудительном лечении «умственных уродов», выступающих с подобными инициативами. Пользователи призвали парламентариев оставить детей в покое и дать им возможность «вырасти нормальными людьми», сообщает телеканал «Царьград».

Ранее NEWS.ru писал, что в парламент Украины внесён законопроект, авторы которого предложили позволить гражданам отказываться от отчества в пользу имени матери — «матчества». По их словам, подобная практика уже существует во многих странах мира.