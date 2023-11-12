Украинский дальнобойщик умер в фуре, ожидая очереди на проезд Министр Деркач сообщил о смерти украинского дальнобойщика у КПП в Польше

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Украинский водитель скончался в фуре на стоянке в Польше, когда ожидал очереди на проезд через польскую границу, сообщил в Facebook (деятельность в РФ запрещена) заместитель главы Министерства инфраструктуры Украины Сергей Деркач. По его словам, это произошло 11 ноября недалеко от контрольно-пропускного пункта в городе Хелм.

В своем грузовике перед пунктом пропуска «Дорохуск — Ягодин» умер украинский водитель, планировавший пересечь границу. Это произошло на парковке [польского] города Хелм, недалеко от пункта пропуска, — заявил Деркач.

Министр добавил, что причина смерти украинца еще устанавливается, однако оснований считать, что она была насильственной, нет. Деркач подчеркнул, что украинское ведомство держит инцидент на контроле. Он также призвал избегать манипуляций во избежание обострения обстановки вокруг блокировки КПП.

Польские перевозчики заблокировали пункты пропуска на границе с Украиной 6 ноября. Исключение сделано только для автобусов, а также автомобилей с гуманитарным грузом. Протестующие требуют восстановить прежний порядок обязательного лицензирования украинских коммерческих грузовиков и отменить льготы, предоставленные Евросоюзом их коллегам с Украины.