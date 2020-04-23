Украинских школьников привели на могилу нациста для возложения цветов

https://static.news.ru/photo/2705dadc-856e-11ea-9888-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/eduard.dolinsky

Школьников во Львовской области Украины привели к могиле нациста Дмитрия Пелипа, который служил в гитлеровском батальоне «Нахтигаль». Там ученикам предложили возложить цветы к захоронению, сообщил глава национального еврейского комитета Эдуард Долинский.

По его словам, в годы Великой Отечественной войны Пелип был участником массовых убийств евреев и поляков, а также участвовал в карательных операциях против мирного населения.

О своеобразном способе патриотического воспитания Долинский рассказал в Facebook. Судя по фотографии, которая сопровождает публикацию, речь идёт об учащихся младших классов.

Ранее, как писал NEWS.ru, в украинском городе Калуше прошло торжественное награждение ветеранов СС. Один из участников мероприятия, услышав своё имя, радостно выбросил руку в нацистском приветствии.