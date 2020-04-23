Украинских школьников привели на могилу нациста для возложения цветов

Школьников во Львовской области Украины привели к могиле нациста Дмитрия Пелипа, который служил в гитлеровском батальоне «Нахтигаль». Там ученикам предложили возложить цветы к захоронению, сообщил глава национального еврейского комитета Эдуард Долинский.
По его словам, в годы Великой Отечественной войны Пелип был участником массовых убийств евреев и поляков, а также участвовал в карательных операциях против мирного населения.
О своеобразном способе патриотического воспитания Долинский рассказал в Facebook. Судя по фотографии, которая сопровождает публикацию, речь идёт об учащихся младших классов.