Европа

Украинских школьников привели на могилу нациста для возложения цветов

17:14, 23 апреля 2020 19
Фото: facebook.com/eduard.dolinsky

Школьников во Львовской области Украины привели к могиле нациста Дмитрия Пелипа, который служил в гитлеровском батальоне «Нахтигаль». Там ученикам предложили возложить цветы к захоронению, сообщил глава национального еврейского комитета Эдуард Долинский.

По его словам, в годы Великой Отечественной войны Пелип был участником массовых убийств евреев и поляков, а также участвовал в карательных операциях против мирного населения.

О своеобразном способе патриотического воспитания Долинский рассказал в Facebook. Судя по фотографии, которая сопровождает публикацию, речь идёт об учащихся младших классов.

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Ранее, как писал NEWS.ru, в украинском городе Калуше прошло торжественное награждение ветеранов СС. Один из участников мероприятия, услышав своё имя, радостно выбросил руку в нацистском приветствии.

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