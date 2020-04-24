Украинские священники будут охранять храмы из-за поджогов

https://static.news.ru/photo/6ed88c4a-8642-11ea-ba92-fa163e074e61_660.jpg Фото: Чернівецько-Буковинська єпархія УПЦ/facebook.com

Храмы Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата на Украине нуждаются в более тщательной охране из-за участившихся пожаров. Они за последние две недели зафиксированы по всей стране, сказано в обращении консистории Черновицко-Буковинской епархии к настоятелям храмов, верующим и монашеству.

Там уверены, что это умышленные поджоги.

Просим вас усилить охрану храмов и монастырей, организовать по возможности круглосуточное дежурство возле храмов, — сказано в тексте обращения в Facebook.

Священнослужителей также призвали проверить комплектность средств пожаротушения, а в случае выявления подозрительных лиц около церквей — обращаться в правоохранительные органы.

Достоянием общественности стали как минимум четыре пожара. Последний на данный момент, как писал NEWS.ru, произошёл в ночь на 24 апреля. Неизвестные подожгли в Одессе Свято-Успенский мужской монастырь. Диверсия была совершена сразу с трёх сторон, что привело к быстрому распространению огня.