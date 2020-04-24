Европа

Украинские священники будут охранять храмы из-за поджогов

18:35, 24 апреля 2020
Фото: Чернівецько-Буковинська єпархія УПЦ/facebook.com

Храмы Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата на Украине нуждаются в более тщательной охране из-за участившихся пожаров. Они за последние две недели зафиксированы по всей стране, сказано в обращении консистории Черновицко-Буковинской епархии к настоятелям храмов, верующим и монашеству.

Там уверены, что это умышленные поджоги.

Просим вас усилить охрану храмов и монастырей, организовать по возможности круглосуточное дежурство возле храмов, — сказано в тексте обращения в Facebook.

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Священнослужителей также призвали проверить комплектность средств пожаротушения, а в случае выявления подозрительных лиц около церквей — обращаться в правоохранительные органы.

Достоянием общественности стали как минимум четыре пожара. Последний на данный момент, как писал NEWS.ru, произошёл в ночь на 24 апреля. Неизвестные подожгли в Одессе Свято-Успенский мужской монастырь. Диверсия была совершена сразу с трёх сторон, что привело к быстрому распространению огня.

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