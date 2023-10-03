Украинские СМИ сообщили о взрыве в пригороде Днепра «Зеркало недели»: взрыв произошел в пригороде Днепра

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Взрыв произошел в пригороде украинского города Днепр, сообщает издание «Зеркало недели». Также известно, что в регионе объявлена воздушная тревога. Подробности происшествия не сообщаются.

Днепр — взрыв в пригороде, — сообщает издание.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога была объявлена ранее в Днепровской и Николаевской областях.

Ранее СМИ сообщали о том, что серия взрывов произошла в украинском Харькове. Также отмечалось, что сразу в нескольких областях на востоке Украины объявлена воздушная тревога.

1 октября, в Харькове также прогремела серия взрывов. Местные власти сообщали о прилете российских ракет. Мощный взрыв в этот день прогремел и в украинской столице, после на этом месте начался пожар.

25 сентября украинские СМИ сообщили о пяти сериях взрывов, прозвучавших в Одессе. По их данным, две серии взрывов были слышны в городе Кривой Рог. В Одессе огнем было охвачено здание. Позднее стало известно, что крупный пожар в многоэтажном здании вспыхнул в то время, когда над городом и областью звучали многочисленные взрывы.