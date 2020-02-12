https://static.news.ru/photo/a09d0ad2-4e32-11ea-90e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Украинские пограничники, несущие службу на границе с Крымом, надрессировали служебного пса по кличке Лёд реагировать на бандеровский лозунг «Слава Украине!».

Услышав эти слова, собака садится на задние лапы и лает два раза. Пограничники сняли реакцию пса на видео, которое МВД Украины опубликовало в соцсетях.

Пользователи предложили отправить служебную собаку в Верховную раду, сообщает «ПолитЭксперт».

Ранее NEWS.ru писал, что Госпогранслужба Украины обвинила ФСБ РФ в освещении своих кораблей в Азовском море неким «зелёным лучом». В службе выразили опасение, что он может быть опасен для моряков. Пользователи соцсетей посмеялись над этим, предположив, что «зелёный луч» появляется после принятия пограничниками определённого количества горилки, и посоветовали в качестве защиты от него шапочки из фольги.