Украинская разведка лаконично высказалась о побеге летчика ВСУ в Россию ГУР МО Украины назвала побег летчика ВСУ в Россию психологической операцией

Фото: МО Украины

Переход летчика Вооруженных сил Украины (ВСУ) на сторону России является «информационно-психологической операцией», сообщила пресс-служба Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины. При этом сам факт перехода представитель ведомства Андрей Юсов отрицать не стал.

Это запоздалая российская информационно-психологическая операция, — отметил Юсов.

Ранее старший офицер Военно-воздушных сил Украины «перелетел» на сторону России. По его данным, командир авиационного звена, вероятно, прибыл на российскую территорию на своей боевой машине. Сейчас летчик находится в РФ, проходит консультации с Федеральной службой безопасности.

До этого советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин отметил, что число украинских военных на линии фронта в районе Донецка сократилось в последнее время втрое. По его словам, это связано с тем, что военнослужащие ВСУ бегут со своих позиций. В свою очередь экс-начальник военного комитета НАТО генерал Харальд Куят рассказал о том, что в рядах ВСУ началось массовое дезертирство. «Целые роты перебегают на сторону России», из-за чего численность личного состава ВСУ, и так терпящего боевые потери, уменьшается на глазах, отметил он.