Украинская полиция наказала мать подростка — любителя русского рэпа В Киеве полицейские составили протокол на мать слушающего русский рэп мальчика

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Полиция Киева наказала мать подростка, который слушал русский рэп, сообщает украинское издание «Страна.ua». По его данным, на женщину составили протокол «по факту невыполнения ею обязанностей по воспитанию ребенка».

Кроме того, полицейские составили протокол на женщину, которая слушала русскую музыку на балконе. Ее обвинили в мелком хулиганстве. При этом ранее силовики заявляли, что в стране нет запрета на прослушивание русской музыки.

Ранее Нацсовет Украины по телевидению и радиовещанию получил полномочия по блокировке российской музыки. Петиция с призывом запретить на стриминговых платформах музыкальные композиции на русском языке была опубликована на сайте кабмина Украины 17 февраля, за три дня набрав 25 тысяч подписей.

Комментируя эти события, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Украину необходимо освободить от «расистских законов». По его словам, в стране еще остаются люди, разговаривающие на русском языке и придерживающиеся русской культуры.

До этого украинская писательница Лариса Ницой устроила спор с таксистом-ветераном, который говорил на русском языке. Она сообщила, что потребовала от него прекратить использовать родную речь. Однако таксист заявил, что прошел через военные действия и подчеркнул намерение общаться так, «как ему удобно».