Украинская оппозиция обвинила Зеленского в сговоре с Порошенко

https://static.news.ru/photo/76d8b110-75bf-11ea-8c2f-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива заявил, что команда президента Украины Владимира Зеленского пообещала прекратить все уголовные дела в отношении бывшего главы государства Петра Порошенко, если его партия «Европейская солидарность» поддержит скандальную земельную реформу.

По его словам, он приехал к генеральному прокурору Ирине Венедиктовой, чтобы она рассмотрела это дело. Депутат ранее уже обращался к ней, но его прошлый запрос был проигнорирован. Однако затем его партия испытала «месть власти», передаёт «112 Украина».

Как писал NEWS.ru, решение Верховной рады открыть рынок сельхозземель ударит по рейтингу президента Украины Владимира Зеленского. Это, в свою очередь, может привести к обострению политического противостояния в стране.